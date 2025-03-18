İmamoğlu'ndan Erdoğan'a tarihi fark! Kimse bu kadarını beklemiyordu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesi Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Kararın, CHP’nin ön seçimine sadece 5 gün kala alınması büyük tepki topladı.

İmamoğlu, yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir canlı yayın yaparak durumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı dakikalarda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) öğrencileriyle düzenlenen iftar programında konuşuyordu.

TAM 43 BİN FARK OLUŞTU!

Ancak izlenme rakamları arasındaki büyük fark gündem oldu.

İmamoğlu’nun canlı yayını 346 bin kişi tarafından izlenirken, Erdoğan’ın iftar programı sadece 7,8 bin kişi tarafından takip edildi. Arada oluşan 43 kat fark, kamuoyundaki ilgiyi gözler önüne serdi.