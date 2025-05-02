İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'telef' çıkışı! Konya mitingini işaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturmalar kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden avukatları aracılığı ile gündeme dair değerlendirmelerini yapmaya devam ediyor.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olup gidecek" açıklamalarına tepki göstererek sosyal medyadan CHP'nin Konya mitingine çağrı yaptı.

"KİBRE VE ZORBALIĞA KARŞI SEVGİ DİLİYLE HAYKIRACAĞIZ"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Sen insanlara 'telef oldunuz' diyecek kadar kontrolünü kaybet, biz Anadolu irfanından, bu toprakların vicdanından, ahlakından beslenmeye devam edeceğiz. Biz Hz. Mevlana'nın diyarı Konya’dan, bu kibre ve zorbalığa karşı sevgi diliyle haykıracağız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Sen ruhunu kibre teslim et, biz milletin kalbinde olacağız.

Sen insanlara “telef oldunuz” diyecek kadar kontrolünü kaybet, biz Anadolu irfanından, bu toprakların vicdanından, ahlakından beslenmeye devam edeceğiz.

Biz Hz. Mevlana'nın diyarı Konya’dan, bu kibre ve zorbalığa karşı sevgi diliyle haykıracağız.

Hoşgörü, bereket, barış, ahlak ve adalet diyeceğiz.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmanızda ben de yanı başınızda, Konyalı hemşehrilerimin ve çevre illerden gelen kardeşlerimin yanında olacağım."

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