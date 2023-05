İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunun da mumu pazar gününe kadar

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Başakşehir’de Millet Buluşması’nda konuştu.

İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Benim genel başkanımın seçim videosunun sağına solu bir takım grupları ekledi. Montaj da olabilir dedi. Ben utandım. Umut ederim ona oy veren insanlar bunu görecekler. Yalancının mumu yatsıya kadar yana. Bunun da mumu pazar gününe kadar. Aklım almıyor bir cumhurbaşkanı bir oy uğruna bunları yapar mı? Seni Allah’a havale ediyorum; Allah ıslah etsin

“BİR ÜLKEYİ YÖNETEN BİR AKIL KENDİNE OY VERMEYENE TERÖRİST DER Mİ?”

Bunları tek derdi var. Hiç kimsenin birbirinden farkı yok. Kardeşim giyimine kuşamına bak. Ya burada annelerim, bacılarım, teyzelerim var. Şurada her görüş var. Bunun adı millet olmak. Bir ülkeyi yöneten bir akıl kendine oy vermeyene terörist der mi? Kardeşim biz terörle mücadelede hep bir aradayız. Barış ve huzur içerisinde olalım istiyoruz. Ama benim 86 milyon insanım vatanseverdir.

“BU MİLLET İMAMOĞLU’NU SANA YEDİRMEZ”

22 senedir ülkeyi yöneten akıl köşeye sıkışınca Kemal Kılıçdaroğlu saldırıp kumpas kuruyorlar, dönüyorlar Ekrem İmamoğlu’na saldırıyor. Neymiş efendim ‘Seçimden sonra Ekrem İmamoğlu’nun kabarmış defterlerine bakacaklarmış. Bu millet kendi seçtiği bir insanı sana yedirmez, yedirmez, yedirmez?

“DÖRT GÜN İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA VAR MIYIZ?”

Sevgili dostlarım, hemşehrilerim bu seçim hayati bir seçim. Bu seçim gençlerin, çocukların, evlatlarınızın seçimi. Bu seçimde anneler babalar kullanacağınızın oyunu çocuklarınızla konuşun; dostlarınızla konuşun ve oy kullandırtın. Bu seçimde bir parti seçmiyoruz; sadece birini yollayıp bir başkasına makam seçmiyoruz. Bu seçim bizi rezil eden, sefil eden bir sistemi, bir rejimi çöpe atıyoruz yerine adil, demokrat güçlü bir sistem ülkeye hep birlikte kazandırıyoruz. Biraz sözleşelim; dört gün için gece gündüz çalışmaya var mıyız? Hem bunların kumpasını, yalanını kendi diliyle anlatıyor videolarını gösterin hem de Millet İttifakı’nın gücünden bahsedin. Bu şekilde her dakikanızı her saatinizi milletimize ayırmaya söz veriyor musunuz? Sandık günü her bir arkadaşınızı oy kullanmaya ikna edecek; tek bir oya bile sıkıntı gelmemesi için okulda geçirmeye hazır mıyız? Sonra ne yapın biliyor musunuz; o canım bayraklarla o günü demokrasi bayramına dönüştürün. Milletimiz kazansın. Bu pazar önemli; birleşe birleşe kazanacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Kalın sağlıcakla!”

NE OLMUŞTU

Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi miting meydanlarında sıkça kullandığı montaj videoların 'montaj' olduğunu kabul etti. Erdoğan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle çekimleri var. 'Haydi haydi' diye çekimleri var. Ama montaj, ama şu bu." dedi.