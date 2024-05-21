İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Ekonomiyle uğraşsın

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Roma’ya yaptığı ziyarette yanından birçok gazeteciyi de beraberinde götürmesi son günlerin en çok konuşulan gündem maddelerinden bir tanesi. Roma ziyareti tartışmalarına Erdoğan’da katıldı. Dün Kabine toplantısı sonrasında bu konuya değinen Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

“Belediyelerin görevi, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır"

İMAMOĞLU’NDAN EKONOMİ YANITI

Bugün Anadolu ve Avrupa Yakası Toplu Park Açılış Töreni’ne katılan İmamoğlu’na açılış sonrasında Erdoğan’ın gündem olan eleştirisi soruldu. İmamoğlu Erdoğan’a cevap olarak "Ekonomiyle uğraşsın" yanıtını verdi.