İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'yurt' tepkisi! "Hiç mi merhametin kalmadı?"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'yurt' tepkisi! "Hiç mi merhametin kalmadı?"

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, AKP'nin öğrenci yurt yetkisine yönelik hazırladığı yasa teklifine tepki göstererek Erdoğan'a "Hiç mi merhametin kalmadı bu milletin evlatlarına?" dedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından gündeme dair paylaşımlarını avukatları aracılığı ile yapmaya devam ediyor.

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek AKP’nin meclise sunduğu "belediyelerin öğrenci yurdu açma ve çalışma yetkisinin kaldırılmasını" öngören yasa teklifine tepki gösterdi.

"HİÇ Mİ MERHAMETİN KALMADI?"

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yaptığı paylaşımda "Koltuk dışında bir arzun, bir hırsın, bir isteğin kalmadı, anladık. Parayı tefeciye, faizciye, vurguncuya harcıyorsun onu da anladık. Hiç mi merhametin kalmadı bu milletin evlatlarına?" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Artık hiçbir şeyi gerektiği gibi yapamıyorsun, anladık.

Koltuk dışında bir arzun, bir hırsın, bir isteğin kalmadı, anladık.

Parayı tefeciye, faizciye, vurguncuya harcıyorsun onu da anladık.

Anlayamadığım, yapana niye engel olmaya çalışıyorsun? Hiç mi merhametin kalmadı bu milletin evlatlarına?

İktidar, belediyelerin öğrenci yurdu açmasını önlemek için yasa teklifi hazırlıyormuş. O zaman ne yapacağımız belli, daha çok öğrenciye yurt yapacak daha çok gencin barınma sorununu çözeceğiz. İmkanı olan bütün CHP’li belediyelerimiz yurt yapıyor, yakında millet iktidara gelince yurt sorununu da kökünden çözeceğiz.

Gençlerimizi hak ettikleri gibi kaliteli, güvenli ve ekonomik yurtlarda yaşatacağız."

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