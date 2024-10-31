İmamoğlu’ndan Esenyurt çağrısı! Gerginlik tırmanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ve belediyeye kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, vatandaşları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na çağırdı.

İmamoğlu, paylaşımında "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Esenyurt'ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet ediyorum. Millet iradesinin önüne kimse geçemez" ifadelerine yer verdi.