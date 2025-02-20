İmamoğlu'ndan flaş adaylık kararı! Yarın yapacak...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ön seçimde adaylık için yarın CHP Genel Merkezi'nde adaylık başvurusu yapacak Avukatı aracılığıyla CHP Genel Merkezi’ne başvuru yapacak olan İmamoğlu, milletvekillerinin kendisi için topladığı imzalarla aday adaylığını ilan edecek.

CHP’de ön seçim hazırlıkları devam ediyor. CHP'nin 25 ve 26'ncı dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TV100 kanalında katıldığı canlı yayında CHP'de adaylık seçimine katılacağını açıklamıştı. 23 Mart’ta yapılacak ön seçim ile cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan CHP’de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarın aday adaylığı başvurusu yapacağı belirtildi.

Avukatı aracılığıyla CHP Genel Merkezi’ne başvuru yapacak olan İmamoğlu, milletvekillerinin kendisi için topladığı imzalarla aday adaylığı ilan edecek. Milletvekilleri salı günü CHP’nin Meclis grubunda İmamoğlu için imza toplamaya başlamıştı.