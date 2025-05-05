İmamoğlu’ndan flaş çağrı!

Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu, CHP'nin Beyazıt'ta düzenleyeceği miting için çağrıda bulundu.

"TARİHİ BULUŞMAYA DAVET EDİYORUM"

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Sevgili İstanbullular, Beyazıt’ta üniversitemin tarihi kapısı önündeki görkemli buluşmanızda, tüm kalbimle yanınızda olacağım. Haksız ve hukuksuz tutuklamalarla mahpus edilen gençler için, mağdur edilen aileler için, üniversitemizin onurunu kurtarmak için, adalet için, ülkemizin geleceği için hepinizi Beyazıt Meydanı’ndaki bu tarihi buluşmaya davet ediyorum.

AKP'de İmamoğlu istifası!

"HAK YEMEDİM, HAKKIMI DA YEDİRMEM"

Mazbatamızı iptal eden akıl ile diplomamızı iptal eden aynı akıl. Koltuk hırsı ve kendi çıkarı için her şeyi göze alan bu akla karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Hak yemedim, hakkımı da yedirmem. Milletimizin ve gençlerimizin hakkını da yedirmeyeceğiz. Hukuku, bilimi, ahlakı, vicdanı ayaklar altına alan bir avuç kişiye karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmanızı izleyeceğim, sesinizi duyacağım, yanınızda olacağım. 7 Mayıs Çarşamba 20.30 Beyazıt Meydanı