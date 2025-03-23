Ekrem İmamoğlu'ndan gündem olacak 'yargı' paylaşımı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının ardından açıklamalarına devam ediyor. İmamoğlu, yargılanma sürecine değinerek, "Adli işlem değil, yargısız infaz" dedi.

Yolsuzluk soruşturması kapmsamında tutuklanan İmamoğlu, X hesabından yargılanma sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu şunları söyledi;

"Sevgili vatandaşlarım, Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı. Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır. Milletimizi sorumluluk duygusu içinde hak mücadelesine davet ediyorum. Bu hak mücadelesi milletimizin ve evlatlarımızın geleceği meselesidir. Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın. Sonra da İstanbul Saraçhane’de ve diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin. Milletin iradesini çalanlara karşı sorumluluk alma, hak mücadelesine katılma günüdür. Hiç kimseyi arkada bırakmadan hep birlikte."

Sevgili vatandaşlarım,



Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı.



Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır.



Milletimizi sorumluluk duygusu içinde hak mücadelesine davet ediyorum. Bu hak mücadelesi milletimizin ve evlatlarımızın geleceği… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 23, 2025

NE OLMUŞTU

4 gündür gözaltına olan İBB Başkanı İmamoğlu için savcılık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti. Medya AŞ soruşturması olarak bilinen ve yolsuzluk suçlamaları içeren soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili karar ise avukatlarına tebliğ edildi. İmamoğlu 'kent uzlaşısı' kapsamında adli kontrol kararı olmaksızın serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı bilgilendirmede, "Mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmasına" karar verildiğini duyurdu. Başsavcılık, teröre yardım suçlaması içeren "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında ise İmamoğlu'nun tutuklanması yönündeki savcılık talebinin reddedildiği bilgisini verdi. Bilgilendirmede, "Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir" denildi.