İmamoğlu'ndan gündem yaratacak 23 Nisan paylaşımı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan gündem yaratacak 23 Nisan paylaşımı!

Silivri'de tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama geldi.

X hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, vatandaşlara seslendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Yeniden kuruluş için adalete ve demokrasiye güç verecek Ankara" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

Selam olsun seymenlere, selam olsun başkentimize, selam olsun Cumhuriyet’in kurulduğu şehre, kurucu meclisimizin topraklarına. Yeniden kuruluş için adalete ve demokrasiye güç verecek Ankara. Ankaralılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte saat 17.00'de 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek. Milli egemenlik için yapılacak bu yürüyüşü cezaevinden izleyeceğim, yine yanı başınızda olacağım, sizlerle yürüyeceğim. Millet Büyüktür.

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