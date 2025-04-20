İmamoğlu'ndan gündem yaratacak paylaşım! İktidara ateş püskürtü

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Yozgatlı çiftçilere teşekkür etti. İmamoğlu iktidarı da sert sözlerle eleştirdi.

"KENDİSİNİ İKTİDAR ZANNEDEN BİR AVUÇ MUHTERİS"

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Kendisini iktidar zanneden bir avuç muhteris; milletimizin nefesini kestiğini, sesini kıstığını, onları köşeye sıkıştırdığını düşünüyor. 86 milyon insana ait 50 milyar doları cayır cayır yakan, milleti pahalılığa ezdiren, açlıkla ve yoklukla imtihan eden, mutsuzluğa ve umutsuzluğa hapseden, paramızı pula döndüren bir avuç muhteris. Geleceğimize kasteden, milleti ayrıştırıp, kutuplaştıran, Anadolu irfanından ve erdeminden zerre nasiplenmemiş bir avuç muhteris. Korkuyu, tehditi, zindanları göstererek kendi çıkarı için yalancı şahit, iftiracı, gizli tanık üretmeyi bağımsız yargı diye yutturmaya çalışan zalim ve baskıcı bir avuç muhteris.

"MİLLETİMİZİN ÖZGÜR DÜŞÜNCESİNE ZİNCİR VURAMAZ"

Aziz milletim, millet egemenliğinin kutlu haftasına giriyoruz. hiçbir güç milletimizin özgür düşüncesine zincir vuramaz. sevgi dolu, hoşgörülü, duyarlı, cesur gençler bizimle. her şey çok güzel olacak diyen çocuklarımız bizimle. ellerinden hürmetle öptüğüm, inşallah özgür olduğumda ilk fırsatta ziyaret edeceğim “turpunan, şalgamınan devlet idare edilmez, adalet ile idare edilir” diyen yozgatlı çiftçilerimiz bizimle. mertlikle, cesaretle, adaletle yürüyeceğiz bu yolu. millet iradesidir hepimizin güvencesi. hiç merak etmeyin, millet ne derse o olacak. milletimiz kazanacak, milletimiz büyüktür.