İmamoğlu'ndan gündem yaratacak sözler!

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahte diploması skandalına ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'yi sarsan sahte diploma çetesine ilişkin İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Benim anamın ak sütü gibi helal diplomamı iptal etmeye yeltenenler, meğer her türlü sahteciliği yapmışlar." diyen İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.

Benim anamın ak sütü gibi helal diplomamı iptal etmeye yeltenenler, meğer her türlü sahteciliği yapmışlar.

Milletin malı, mülkü her şeyi tehdit altında demiştim, söylediklerimin doğruluğu ayan beyan ortaya çıktı.

Bu buz dağının görünen yüzüdür, bu liyakatsiz ve kifayetsiz yönetim devletimizin asırlık kurumlarını çürütmüştür.

HERKES İÇİN
ÖNCE ADALET!
ÖNCE HÜRRİYET!

