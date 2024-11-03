İmamoğlu’ndan ‘Hak, Hukuk, Adalet’ maratonu

Maraton çok asil bir spor, daha doğrusu atletizmin en önemli, en ana unsuru. Bu koşu 42 bin 195 metreyi adım adım koşarken biliyoruz birçok zorlukla hareket edeceksiniz. İlk adım belki en kolayı… Zaman geçtikçe zorlaşan, koşullarda mücadele edeceksiniz. Vazgeçmemek, mücadeleye devam etmek, o maratonu bitirmek için tedbirlerinizi almak, koşullarınızı ona göre planlamak aslında bir insanın hayat koşusu için tam da felsefesi diyebileceğimiz bir zemini bu.”