İmamoğlu’ndan ‘Hak, Hukuk, Adalet’ maratonu

“YARIŞA BAŞLAMAK İLK ADIM KOLAYDIR, SONRASI GİTTİKÇE ZORLAŞIR”
Çaldığı start kornası öncesi 42K koşucularına başarılar dileyen İmamoğlu, “Sevgiyle, barışla, huzurla güzel bir koşu olmasını diliyorum. Özellikle hem burada yarısının vatandaşımız ama diğer yarısının dünyanın farklı yerlerinden misafirlerin olmasıyla çok özel bir pozisyonu var. Yarışa başlamak ilk adım kolaydır, sonrası gittikçe zorlaşır ama tam bir hayat mücadelesi gibi olan bu maratonda sizlerin bu asil spor dalındaki koşunuzda hepinizi şimdiden alkışlıyorum. Başarılı bir yarış diliyorum” dedi.