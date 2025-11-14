İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılıp İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen İBB iddianamesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Kreş, metro ve yurt yapmayı, kent lokantası açmayı yani millete hizmeti suç sayan akıl, bu memlekette asla başarılı olamayacaktır" sözlerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

'BÜTÜN HUKUKDIŞI ÇABALARA RAĞMEN ÖLÜ DOĞMUŞTUR'

"Sevgili Yol Arkadaşlarım, Başınız dik, moraliniz yüksek olsun. Yargı mezarlıkları sözde 'tuğla gibi' iddianamelerle doludur. Bu iddianame, bütün hukukdışı çabalara rağmen ölü doğmuştur.

Yeri de akıbeti de bellidir. Masabaşı kurgular ve siyaset kliklerinin hesapları, milletimizin feraseti karşısında yok olup gidecektir.

Kreş, metro ve yurt yapmayı, kent lokantası açmayı yani millete hizmeti suç sayan akıl, bu memlekette asla başarılı olamayacaktır.

'MİLLETÇE KAZANIP MİLLETÇE PAYLAŞMAYI KONUŞACAĞIZ'

İnşallah milletin iktidarı göreve geldiğinde, masabaşında kurgulanmış siyasi mühendislikleri, siyasi kaosları ve krizleri değil; yerli sanayi ve tarımı, teknoloji atılımlarını, milletçe kazanıp milletçe paylaşmayı konuşacağız.

Hepinizi sevgiyle ve hasretle kucaklıyorum."

NE OLMUŞTU?

İBB iddianamesi 11 Kasım Salı günü mahkemeye sunulmuştu. İddianamede İmamoğlu hakkında 2430 yıl hapis cezası talep edilmişti.