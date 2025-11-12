İBB’ye yönelik soruşturmadan 237 gün sonra beklenen iddianame yayınlandı. İddianamede, Silivri’de tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 2 bin yılı aşkın hapis cezası isteniyor. İddianameye göre İmamoğlu’nun lideri olduğu belirtilen suç örgütünde 6 yönetici ve 92 üye bulunuyor.

İBB Başkanı İmamoğlu, iddianamenin ortaya çıkması sonrası ilk kez açıklama yaptı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasında iddianamenin yalanlardan ibaret olduğu belirtirken, “Size yazıklar olsun” dedi.

İmamoğlu ayrıca duruşmanın televizyondan canlı yayınlanması için Meclis’e çağrı yaptı.

Ekrem İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

"İftiralar, kumpaslar, yargıda görülmemiş saldırı ve tacizlerle yürüttükleri hukuksuz soruşturma sonucunda 237 gün sonra iddianameyi hazırlayabildiler.

Öyle bir iddianame ki; iş aylardır üstünde tepindikleri sözde yolsuzluk ve rüşvet iftiralarından çıkıp, Cumhuriyetimizin kurucusu CHP’yi hedef almaya varmış. Size yazıklar olsun. Yazdığınız iddianame; İnsanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir.

Gerçekten cesaretiniz var mı? Hodri Meydan! Duruşmayı canlı yayınlayın, herkes yalanlarınızı, iftiralarınızı görsün! Toplumun vicdanına, milletin adalet duygusuna bir kez olsun güvenin. “Biz mi suçluyuz, yoksa bu hukuksuz soruşturmayı yürütenler mi?” kararı millet versin!

Millet iradesinin temsilcisi, toplum vicdanının simgesi Gazi Meclisimizi göreve çağırıyorum. Mahkemenin TRT ekranlarından ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçsin.

Milletin temsilcileri, milletin geleceğini ilgilendiren bu yargı sürecini milletten gizlemesin! Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok!"