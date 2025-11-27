CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve halkın oylarıyla seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Milyonlar CHP’ye hazır. Türkiye CHP’ye hazır, CHP de Türkiye’yi yönetmeye hazır. Az kaldı" dedi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin evlatları. Milyonların gözü üzerimizde. Milyonların ümidi biziz. Bu ülkenin milyonları 2024 seçimlerinde üzerine düşeni yaptı ve iktidarı değiştirmek istediğini gösterdi. Bu ülkenin milyonları 19 Mart 2025’ten beridir her gün ama her gün bu beceriksiz, bu zorba iktidardan kurtulmak istediğini haykırıyor"

"MİLYONLARIN UMUDUNU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

'İktidar olmaya az kaldı' mesajı veren İmamoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Şimdi sorumluluk bizim. Sorumluluk, görev biz CHP’lilerin. Milyonların arzusuna sahip çıkacağız. Milyonların ümidini gerçekleştireceğiz. Milyonlar CHP’ye hazır. Türkiye CHP’ye hazır CHP de Türkiye’yi yönetmeye hazır. Az kaldı…"