İmamoğlu'ndan iktidara rest: Bunlar vıdı vıdı işler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara otobüs alımıyla ilgili imza çağrısı...İmamoğlu otobüs alımlarıyla ilgili konuşmasında “Bunları imzalayın. Biz işimize bakalım. İyilikte yarışalım, daha iyi hizmette yarışalım. Vıdı vıdı etmeyelim. Bunlar vıdı vıdı işler. İmzayı engellemek budur” dedi.

İETT Başakşehir Garaji inşaatı temel atma töreninden konuşan Ekrem İmamoğlu iktidara çağrıda bulundu. Otobüs alımları konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çağrıda bulundu. "İstanbul'a sıkıntı veriyorsunuz" diyen İmamoğlu " Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yıl önce 300 yüz otobüsü tak diye alabilirdik. Kredisi, her şeyi hazırdı. Bir onayımızı alamadık. Bir imza… Şimdi yine aylardır hatta bir yılı aşkın süredir beklediğimiz Hazine onayları var" dedi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANINA SESLENDİ

İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Bugünün ekonomik sıkıntılarında elbette Sayın Maliye Bakanı'nın zor günleri var. Sıkıntılı işleri var. Alması gereken tedbirler var ama İstanbul'un da işi yürümeli. Birtakım hazine onaylarımızın beklediğini, bakın bu krediler önemli krediler. Niye diyeceksiniz? Önemli fonlar. En düşük faizle bu ülkeye giren en düşük faizle aynı zamanda, 2-3 yıl ödemesiz. Yani bu zor günleri aşmamızda bize katkı sunacak ve bir yanıyla memleketin içine yurt dışından bir finansmanı sokacağımız 7-8-10 yıl ödemeli. Uzun vadeli ödemeli kredi imkanları… Bir imza atacaksınız, o kredi imkanları memlekete girecek. Bizi geciktirmeyin, yazıktır. Ekrem İmamoğlu'na bir şey yapmıyorsunuz. İstanbul halkına sıkıntı veriyorsunuz, yazıktır. Bir imzayı atın. Biz de size teşekkür edelim. Bir imza...

ŞANLIURFA'DAKİ PROTOKOL KRİZİNİ ELEŞTİRDİ

Ekrem İmamoğlu konuşmasında Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın protokole alınmamasına değinerek, eleştiride bulundu. İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben niye beş sene öncesinden örnek veriyorum? 300 otobüs alsaydık bugün 784 değil 1084 otobüs olurdu filomuzda. Araç yaşı itibarıyla daha genç bir filoya sahip olurduk. Bundan kim faydalanıyor? İstanbul halkı faydalanıyor. Yani 350 kilometre, 700 kilometre yaptığımızda dünyanın en çağdaş şehirlerinden biri olduğumuzda İstanbul'un değeri artıyor, Türkiye'mizin değeri artıyor. Bu konulara milli bakmanın o parti, bu parti; Ekrem İmamoğlu veya işte bilmem kim diyerek bunun tersine işler doğru değil. Ya da kürsüye birilerini davet ederken o partili diye büyükşehir belediye başkanına koltuk vermemek antidemokratik, saygı çerçevesinin dışında kalan bir tutum ve davranıştır."

"VIDI VIDI ETMEYİN"

Konuşmasında her türlü çözümü üretebileceklerini ifade eden İmamoğlu iktidara vıdı vıdı etmeyin sözleriyle çağrıda bulundu. İşte İmamoğlu'nun o sözleri

"Bütün bunları öylerken biz çözüm üretemez miyiz? Vallahi üretiriz. Başka türlü çözümler de buluruz. Başka türlü sıkıntıları da aşacak yol ve yöntemler buluruz ama memleketimize, şehirlerimize, milletimize zaman kaybettirdi. Bunları imzalayın. Biz işimize bakalım. İyilikte yarışalım, daha iyi hizmette yarışalım. Daha güçlü bir toplumun var olması için daha bilimsel alanlarda yarışalım. Vıdı Vıdı etmeyelim. Bunlar vıdı vıdı işler. İmzayı engellemek budur. O bakımdan biz akılcı, bilimsel, doğru planlanmış yatırımlarla İstanbul'a hizmet etme konusunda kararlıyız. Tüm kurumumuzda kararlıyız."