İmamoğlu'ndan iktidara sert çıkış: Savunma hakkımı çaldınız



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 23 Mart tarihinden itibaren tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal platformu X üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday ofisi hesabından yaptığı son paylaşımla, "Savunma hakkımı bile çaldınız, avukatımı sırf mesleğinin gereğini yaptığı için hapse attınız" ifadelerini kullanarak, iktidara tepki gösterdi.



''SAVUNMA HAKKIMI BİLE ÇALDINIZ''

"Aile demeden, hukuk demeden bütün kötülükleri yaptınız. Düşman hukukunda sınır tanımadınız, psikolojik işkencede bütün duvarları yıktınız.

Savunma hakkımı bile çaldınız, avukatımı sırf mesleğinin gereğini yaptığı için hapse attınız.

Allah Büyük, hem bu dünyada Yüce Türk Yargısı önünde hem ahirette Yüce Yaradan’ın huzurunda hesap vereceksiniz.

Şunu herkes bilsin ki; ben vatanım için, 86 milyon vatandaşım için, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için her türlü engellemeye rağmen çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğim.

Çünkü;

BİZ ADALETE SUSAMIŞ, DEMOKRASİYE İNANCI TAM TÜRK GENÇLİĞİYİZ. BUGÜNE DEK VAZGEÇMEDİK, BUNDAN SONRA DA ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ."