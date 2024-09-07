İmamoğlu'ndan iktidara 'teğmenler' tepkisi: Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan iktidara 'teğmenler' tepkisi: Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, teğmenler hakkında iktidar kanadından gelen açıklamalara tepki gösterdi. İmamoğlu, "Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atması 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstismarcılar, bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bu oyuna nasıl gelindi? Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"HER OLAYDAN, DARBE ÇIKARMA HUYUNUZDAN VAZGEÇİN"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, teğmenlerle ilgili yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Her olaydan, darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin, gençlerimize yazık etmeyin" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve teğmenlerimizin, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı siyaset üstüdür.

Genç teğmenler en mutlu ve onurlu günlerinde büyük bir coşku içinde ülkenin kurucusuna olan saygılarını ifade etmek istediler, hepsi bu.

Her olaydan, darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin, gençlerimize yazık etmeyin. Sevgili gençler ve ailelerine sesleniyorum; dün “katil” dediğine bugün “kardeşim” diyen zihniyetten, her şeyi siyasi menfaatine kullanan, milleti bölen bu akıldan milletçe ilk seçimde kurtulacağız. Yaşasın Cumhuriyet.
Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk” ifadelerini kullandı.

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