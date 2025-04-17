İmamoğlu'ndan iktidarı terletecek mesaj!

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu X'teki sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Bu millet bir yolculuğa çıktı, artık geri dönüş yok. Adil, demokratik, refah içinde bir Türkiye yolculuğu bu."

TAŞCIER DE İMAMOĞLU'NUN MESAJINI AÇIKLADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretine ilişkin “Biz iktidara geldiğimizde Silivri’yi kapatacağız” dedi. İmamoğlu da “Bu olumsuzluklar bir avuç insanın menfaat hamleleri olurken milletimizin yoksullaşmasına, işsiz kalmasına, açlık sınırı altında milyonlarca insanımızın var olmasına sebep oluyor. Unutmayalım 'Ya adalet ya sefalet'” mesajını gönderdi.

Beylikdüzü’ndeki halk buluşmasına katılan Taşcıer, ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

Taşcıer, şunları söyledi:

“Silivri her ne kadar bu ülkede karanlığın, adaletsizliğin simgesiyse de Ekrem Başkan ve yol arkadaşlarının iradesi, cesareti sayesinde ve sadece 16 milyon değil; 23 Mart’ta yapılan ön seçimde 15 milyonun oyuyla ve bugün bu meydanları dolduran 10 binlerle, milyonlarla aslında iradenin, cesaretin sembolü hâline gelecek. Biz iktidara geldiğimizde Silivri’yi kapatacağız. Buradan sizlerle birlikte Ekrem Başkan’ın 85 milyona ilettiği mektubunu paylaşmak istiyorum. ‘Cennet vatanımızın ve kadim milletimizin hiç hak etmediği uygulamalar, operasyonlar yaşanmaktadır. Emeğin kutsallığı, aile yaşamına duyarlılığının bütünüyle tam zıttı bir evrede hepimizin derinden üzüntü duyduğu bir gündemle savrulmaktayız. Bu olumsuzluklar bir avuç insanın menfaat hamleleri olurken milletimizin yoksullaşmasına, işsiz kalmasına, açlık sınırı altında milyonlarca insanımızın var olmasına sebep oluyor. Unutmayalım ya adalet ya sefalet’. Bu ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu şunu söyledi. Demokrasi, emek ve ekmek mücadelesidir. Bu nedenle ya demokrasiden yana olacağız, beraberinde zenginlik gelecek ya otokrasiden yana olacağız, hep birlikte sefalete mahkûm edileceğiz.”