İmamoğlu'ndan İsrail'in İran saldırısına tepki

Soruşturmalar kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, İsrail'in İran saldırısına tepki gösterdi.

"ULUSLARARASI TOPLUM DERHAL DEVREYE GİRMELİ"

İmamoğlu, "Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri, uluslararası toplumla birlikte derhal devreye girmeli; gerilimin tırmanmasını engellemek ve diplomasi kanallarını açık tutmak için çaba göstermelidir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"İsrail’in bu sabah İran’a karşı gerçekleştirdiği, bölgemizin istikrarını tehdit eden ve uluslararası hukuku çiğneyen saldırısını kınıyorum. ABD ve İran arasında yürütülmekte olan diplomatik müzakarelerin boşa çıkması, bölgemizdeki hiçbir ülkenin menfaatine değildir. Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri, uluslararası toplumla birlikte derhal devreye girmeli; gerilimin tırmanmasını engellemek ve diplomasi kanallarını açık tutmak için çaba göstermelidir."

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