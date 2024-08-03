İmamoğlu'ndan İsrailli Bakan Katz'a sert çıkış! 'Sizden öğrenecek değiliz!'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiriler içeren ve kendisinin de etiketlendiği sosyal medya gönderisine sert bir yanıt verdi. İmamoğlu, Katz'ın ifadelerini kabul edilemez bulduğunu ifade etti.

KATZ AÇIKLAMALARINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor.

Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor.

Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor. Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim."

'SİZDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ!'

İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Bakan Katz'a sert çıkış yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum.

Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."