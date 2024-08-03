İmamoğlu'ndan İsrailli Bakan Katz'a sert çıkış! 'Sizden öğrenecek değiliz!'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan İsrailli Bakan Katz'a sert çıkış! 'Sizden öğrenecek değiliz!'

İsrail ile Hamas arasındaki gerilim devam ederken, politik arenada da dalgalar yükseliyor. İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı eleştirel açıklamalara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sert bir tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiriler içeren ve kendisinin de etiketlendiği sosyal medya gönderisine sert bir yanıt verdi. İmamoğlu, Katz'ın ifadelerini kabul edilemez bulduğunu ifade etti.

gdref.jpg

KATZ AÇIKLAMALARINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor.

Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor.

Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor. Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim."

'SİZDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ!'

İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Bakan Katz'a sert çıkış yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum.

Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."

hg.jpg

İlgili Haberler
Pentagon "İsrail'in güvenliği" için savaş uçakları ve gemiler gönderiyor
Tapunuz her an elinizden gidebilir. Büyük risk ortaya çıktı
Yusuf Dikeç: Atış yaparken elimi cebime koyuyorum çünkü...
Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu. Liste baştan sona yenilendi
Dev şirkete ağır darbe. 9 ünlü firma son anda kurtuldu
İran'dan misilleme açıklaması: Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak
Sadece askerî güçle güçlü ülke olunmaz
Sadece askerî güçle güçlü ülke olunmaz
Eski eşinin selasını okutup "Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" diyen zanlı tutuklandı
Son Haberler
İran BMGK'yı acil toplantıya çapırdı Dünya
İran BMGK'yı acil toplantıya çapırdı
İsveç Beyrut Büyükelçiliğini geçici olarak kapatıyor Dünya
İsveç Beyrut Büyükelçiliğini geçici olarak kapatıyor
Direksiyon başında uyuyan sürücü ortalığı birbirine kattı Yaşam
Direksiyon başında uyuyan sürücü ortalığı birbirine kattı
Diyarbakır'da zincirleme kaza. 7 yaralı Yerel Haberler
Diyarbakır'da zincirleme kaza. 7 yaralı
Pentagon "İsrail'in güvenliği" için savaş uçakları ve gemiler gönderiyor Dünya
Pentagon "İsrail'in güvenliği" için savaş uçakları ve gemiler gönderiyor
Tapunuz her an elinizden gidebilir. Büyük risk ortaya çıktı Keşfet
Tapunuz her an elinizden gidebilir. Büyük risk ortaya çıktı