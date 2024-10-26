İmamoğlu’ndan İstanbullulara müjde

Resmi bayramlarda toplu ulaşımın da ücretsiz olması, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbullulara bu mekânları gezmek için büyük kolaylık sağlayacak. Böylelikle hem kültür turu yapılmış hem de Cumhuriyete yakışır bir gün geçirilmiş olacak.
İŞTE ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK 30 MEKÂN
1. Taksim Cumhuriyet Müzesi
2. Anadolu Hisarı Müzesi
3. Tekfur Sarayı Müzesi
4.Kemal Sunal Müzesi
5. Aşiyan Müzesi
6.Şişli Atatürk Müzesi
7.İtfaiye Müzesi
8. Karikatür ve Mizah Müzesi
9. Çocuk Bilim Merkezi
10. Müze Gazhane L Binası
11.Gazhane İklim Müzesi
12. Bebek Sarnıcı Galerisi
13. Mecidiyeköy Sanat
14. Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi
15.Haliç Sanat: Fener Evleri 1
16.Haliç Sanat: Fener Evleri 2
17.Haliç Sanat: Fener Evleri 3
18.Habitat Sanat
19. Gülhane Sarnıcı
20. Casa Botter
21. Büyükada Taş Mektep
22. Artİstanbul Feshane
23. Baruthane Müze
24. İstanbul Tasarım Müzesi
25. Belgradkapı Ziyaretçi Merkezi
26. Bulgur Palas
27. İstanbul Sanat Müzesi
28. Bakırköy Sanat
29. Kağıthane Sanat
30. Metrohan