İmamoğlu’ndan İstanbullulara müjde

Resmi bayramlarda toplu ulaşımın da ücretsiz olması, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbullulara bu mekânları gezmek için büyük kolaylık sağlayacak. Böylelikle hem kültür turu yapılmış hem de Cumhuriyete yakışır bir gün geçirilmiş olacak.

İŞTE ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK 30 MEKÂN

1. Taksim Cumhuriyet Müzesi

2. Anadolu Hisarı Müzesi

3. Tekfur Sarayı Müzesi

4.Kemal Sunal Müzesi

5. Aşiyan Müzesi

6.Şişli Atatürk Müzesi

7.İtfaiye Müzesi

8. Karikatür ve Mizah Müzesi

9. Çocuk Bilim Merkezi

10. Müze Gazhane L Binası

11.Gazhane İklim Müzesi

12. Bebek Sarnıcı Galerisi

13. Mecidiyeköy Sanat

14. Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi

15.Haliç Sanat: Fener Evleri 1

16.Haliç Sanat: Fener Evleri 2

17.Haliç Sanat: Fener Evleri 3

18.Habitat Sanat

19. Gülhane Sarnıcı

20. Casa Botter

21. Büyükada Taş Mektep

22. Artİstanbul Feshane

23. Baruthane Müze

24. İstanbul Tasarım Müzesi

25. Belgradkapı Ziyaretçi Merkezi

26. Bulgur Palas

27. İstanbul Sanat Müzesi

28. Bakırköy Sanat

29. Kağıthane Sanat

30. Metrohan