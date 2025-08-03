İmamoğlu'ndan kahreden haber! Sosyal medya hesabından duyurdu

Tarihi Kentler Birliği’nin kurucularından olan ve Onursal Danışma Kurulu Başkanlığını da gerçekleştiren Prof. Dr. Sözen, dün İstanbul'da 89 yaşında yaşamını yitirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözen için taziye mesajı paylaştı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Tarihi Kentler Birliği ve Çekül Vakfı’nın kuruluşlarına öncülük etmiş, mimarlık, sanat tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasında büyük hizmetleri olmuş Prof. Dr. Metin Sözen’in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Kıymetli hocamız, İstanbul’un bugün SİT bölgesi olarak koruma altına alınmış, tarihi kimliğinin aynası olan bölgelerin korunmasına 1970’li yıllardan itibaren İBB ile işbirliği yaparak emek vermiş bir büyük değerimizdi. İstanbul’a verdiği hizmetler için şehrim ve tarihimiz adına minnetlerimi sunuyorum. Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum."