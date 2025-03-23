İmamoğlu'ndan karar sonrası ilk mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tutuklama kararı avukatlarına tebliğ edildi. Medya AŞ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanmasına, "Kent Uzlaşısı" suçlaması kapsamında ise adli kontrol şartı da olmaksızın serbest bırakılmasına karar verildi. İmamoğlu karar sonrası X hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin" dedi.

İMAMOĞLU: BU KARA LEKEYİ EL BİRLİĞİYLE SÖKÜP ATACAĞIZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklamaya ilişkin, X hesabında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu şunları söyledi;

Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin! Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…

"MALİ NİTELİKLİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANDI, TERÖRDEN SERBEST"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı bilgilendirmede, "Mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmasına" karar verildiğini duyurdu. Başsavcılık, teröre yardım suçlaması içeren "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında ise İmamoğlu'nun tutuklanması yönündeki savcılık talebinin reddedildiği bilgisini verdi. Bilgilendirmede, "Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir" denildi.