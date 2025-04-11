İmamoğlu'ndan kayyumlar sonrası dikkat çeken açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan kayyumlar sonrası dikkat çeken açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB soruşturması sonrası 24 şirkete kayyum atanması sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kayyum kararı sonrası X hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ne kara kışlar gördü bu ülke. Ne baskılar, zorbalıklar. Kendini ev sahibi, milleti kiracı zannedenlerin hoyratlıklarını gördü. Ama asla sinmedi, korkmadı, vazgeçmedi, geri adım atmadı. Millet varsa demokrasi var, millet varsa hak, hukuk adalet mücadelesi var. Millet yine kazanacak, çünkü millet büyüktür.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmayla ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından 101 şüpheli şahsa ait 24 şirkete doğrudan yine şüphelilere ait 28 şirkete de denetim kayyumu atandı.

Kayyum atanan şirketler içerisinde İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat, Karsal Örme AŞ gibi soruşturmanın önemli isimlerinin şirketleri de bulunuyor.

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