İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu görüşmesi hakkında açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP esli Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği iddiaları hakkında konuşan İmamoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bu heyecanı anlamıyorum” diyen İmamoğlu, “CHP'yi rahatsız eden bu heyecan. Özgür Özel ile ya da Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşmak normal bir şey. Çay kahve içer, sohbet ederiz. Lütfen bunu bu kadar merak etmeyin. Buluşma zamanı geldiğinde olur, bir hafta sonra olur, bu konuda acelemiz yok. Asıl önemli olan vatandaşlarımızın ekonomik durumu, onların yaşadığı sorunlar” ifadelerini kullandı

NE OLMUŞTU?

CHP’nin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüşme kararı alması parti içi trafiği artırmıştı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile “aniden” buluşma kararı alması da kulislerde konuşulmuştu.

İddialara göre, Yavaş’ın Kılıçdaroğlu ile buluşmasını Genel Başkan Özgür Özel istemişti. Özel’in bu görüşme ile İmamoğlu’na “mesaj” verdiği de öne sürülmüştü.