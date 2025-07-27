İmamoğlu'ndan korku belgeseli! Gündemi sallayacak video

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu'nun paylaşımında "Bir yanda millet diğer yanda rant ve koltuk peşinde bir avuç insan. Bu belgesel 19 Mart Darbesi’nin neden ve nasıl yapıldığını anlatıyor" ifadelerine yer verdi.