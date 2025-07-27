İmamoğlu'ndan korku belgeseli! Gündemi sallayacak video

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan korku belgeseli! Gündemi sallayacak video

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından İBB'ye yönelik başlatılan operasyonların öncesi ve sonrası sürecinin konu aldığındığı belgeselin videosu paylaşıldı.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

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İmamoğlu'nun paylaşımında "Bir yanda millet diğer yanda rant ve koltuk peşinde bir avuç insan. Bu belgesel 19 Mart Darbesi’nin neden ve nasıl yapıldığını anlatıyor" ifadelerine yer verdi.

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