CHP'nin Ankara Arena'da düzenlenen 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel yeniden genel Başkan seçildi. Yapılan PM seçiminde ise Özel'in anahtar listesi delinmeden geçti.

Özel'in yeniden Genel Başkan seçildiği kurultayın ardından partisine desteğini açıklayan CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ HALKIN KENDİSİDİR"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan ve hakkında 2 bin 300 yıldan fazla hapsi istenen İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi halkın kendisidir. Halkı engelleyemezsiniz" dedi.

İmamoğlu paylaşımında, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmasına yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi halkın kendisidir. Halktır halk! Halkı durduramazsın. Halkı engelleyemezsin."

38. KURULTAY KONUŞMASINI HATIRLATTI

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı'nda şu sözleri sarf etmişti:

"Cumhuriyet Halk Partisi halkın kendisidir. Halktır halk! Halkın kendisidir. Halkı durduramazsın. Halkı engelleyemezsin. Yeni, genç, dinamik ve akılla üreten, akılla hareket eden bir yönetimle ülkemizi hep birlikte umuda kavuşturmamız gerekiyor. Biz, sevgili dostlarım, bu güzel milleti umuda kavuşturmanın, Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmanın ve hızla ilerleyen dünyayı yakalamanın yolunu biliyoruz. Planımız, programımız hazır. Emaneti teslim almaya, 86 milyon insanımıza, milletimize hizmet etmeye hazırız. Milletimizi geleceğe çağırıyoruz ve buradan insanlarımıza sesleniyoruz. Kıymetli milletimiz, çok kıymetli partililerim, partimin çok kıymetli yöneticileri; Kurtuluş yok tek başına, haydi şimdi hep birlikte görev başına! Hep beraber görev almaya, hep birlikte yol almaya... Bu yolumuzun uzun olduğunu hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak, Türkiye kazanacak."