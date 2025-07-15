İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması!

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İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile cezaevinde bir araya gelmesinin ardından açıklama yaptı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile cezaevinde bir araya geldi. İmamoğlu görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı hesabından açıklama yaptı

"ZİYARETİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Mansur Yavaş Başkanımızla Silivri'de buluştuk. Bu zor günlerde, 86 milyon yurttaşımızın adaletle ve refah içinde, umutla, bereketle ve barışla yaşayacağı bir Türkiye’ye nasıl ulaşacağımızı konuştuk.

Ziyareti için teşekkür ederim."

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