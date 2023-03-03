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İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…

Altılı masa toplantısı sonrası İmamoğlu'nun aday olup olmayacağı merak konusu oldu. İmamoğlu adayla ilgili bugün açıklamalarda bulundu ve masadan Akşener'in ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu "Altılı masadan kimse eksilmemeli" dedi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 11:55
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İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı

İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
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Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için dün liderler bir araya geldi ve ortak bir aday belirlemek için ilk kez buluştu.

6 Mart tarihinde yapılacak duyuru için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adayının da Kılıçdaroğlu olduğuna dair paylaşımlarda bulundu.

"KONUŞULANLARI BİLİYORUM"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Ekrem İmamoğlu, adaylıkla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Konuşulanları, basına düşenleri biliyorum. Kişisel olarak Genel Başkanımızdan bir telefon bilgilendirme almadım. Ben de basından okudum. Yaşadığımız tüm kötü durumların değişmesi, düzelmesi için tek rakip var dedim rejim ve bugünün rejiminin savunucuları. Yani bizim bütün muhalefet olarak rejime karşı mücadele ettiğimizin farkında olmamız lazım. Bu rejim geleceğimizi tehdit ediyor, yönetim anlayışımızı tehdit ediyor.

"BİZİ YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

'İmamoğlu mu?' meselesinin bilinçli olarak iktidar sahasının tartışmasını anormal bulmuyorum. Bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Ama dönem dönem bizim sahamızda siyasi arkadaşlarımızın da olduğu zeminlerde bu tartışmalar köpürtüldü. 'Konumuz bu değil' dedim şiddetle. İmamoğlu, İstanbullunun başkanı. 25 yıllık bir dönemin değişmesinin temsilcisi. Dolayısıyla 'Bu mevzuya bizi malzeme etmeyin' dedim.

"BENİM ADAYIM GENEL BAŞKANIMDIR"

İBB Başkanı tabii ki bu tartışmadan uzak duramaz, her konuda desteklemek için ilgilenir. 'Ben bu misyona kendini adamış bir neferim' dedim. En fazla koşan kişi ben olacağım, ben oradayım. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı diye bir mesele yok ki zaten. Daha iki gün önce söyledim, her CHP'linin adayı genel başkanıdır. Benim de adayım genel başkanımdır.

"BİRİNİN GÖNLÜ KIRILIYORSA ONU TAMİR EDECEĞİZ"

6'lı masanın kararı tabii ki önemlidir. Kaygılarının giderilmesi önemlidir. Bu masa ayrılık masası değil. Bu masada hepimiz ant içtik. Altılı masadan kimse eksilmemeli. Ne demek eksilmek? Birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Biz İstanbul'u nasıl kazandık? 14 puan gerilerden geldik. Kaç kişi inanıyordu İmamoğlu'nun kazanacağına, herkes hatırlasın.

"UZLAŞMA VAR"

Mesele sadece adaylık meselesi mi? Mesele 14 Mayıs sonrası. Bugün bile bir araya gelmeniz de mani ne. Kaygıları gidereceksiniz, eksikleri gidereceksiniz.

Ben ortak mutabakat metnini okudum, ondan sonra da yattım. Uzlaşma var, imzalamışlar. Konuşulanlarla örtüşmüyor ama. O zaman kaygıları gidereceksiniz. İnsanlar, bir araya gelecek bu sorunu çözecek.

"DEMİREL'İN DEDİĞİ GİBİ..."

CHP ve İYİ Parti, iki siyasi parti ana unsurdur. Bu iki partinin kaygıları, sorunları gidermesi lazım. Konuşarak uzlaşma çıkar.

Ben sürece memleket meselesi olarak bakıyorum. Önümüzde pazartesiye çok var. Demirel'in dediği gibi 'Siyasette 24 saat çok uzundur'. Bu konu oturulup çözülecektir.

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