İmamoğlu'ndan Murat Çelik tepkisi: Daha neyi bekliyorsunuz?

"Yolsuzluk" iddiası ile başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, bir başka tutuklu bulunan ve rahatsızlık geçiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın endişe verici sağlık durumu için yetkililere seslendi.

Lenfomatik bulgular tespit edilen Murat Çalık, bugün boynundaki kitle için biyopsi olacak.

İMAMOĞLU: DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ?

Murat Çalık'ın her geçen gün kötüleşen sağlık durumuna dikkat çeken İBB Başkanı İmamoğlu, "Mehmet Murat Çalık'ı serbest bırakmak için daha neyi bekliyorsunuz? İki kez kanser tedavisi görmüş kardeşimi tepeden tırnağa suça bulaşmış kişilerin yalan ifadeleriyle tutukladınız. Ailesiyle ve avukatlarıyla görüşemesin diye uzak bir cezaevine sürgün ettiniz. Sağlık sorunları olduğunu bile bile bu zulmü yaptınız. İçerde 15 kilo kaybetti, yıllarca mücadele ettiği kanser yeniden gelip O’nu buldu" dedi.

"VİCDAN KALDIYSA, BU ZULME DERHAL SON VERİN"

Serbest bırakılması için yetkililere seslenen İmamoğlu, "Çalık'ın sağlığını yitirmesinin tek sorumlusu, Beylikdüzü'ne hizmet için gece gündüz çalışan bu pırıl pırıl insanı tutuklu yargılama yaparak cezalandıran akıldır. Sizde birazcık vicdan kaldıysa, bu zulme derhal son verin" ifadelerini kullandı.

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