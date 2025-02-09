İmamoğlu'ndan olay olacak çıkış: Cürmü kadar yer yakar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'de gençlerin ders çalışabilmesi ve sosyalleşmesi için yapılan Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı.

Bakırköy Belediyesi'nin açılışında konuşan İmamoğlu, konuşmasında son zamanlardaki siyasi baskılara da yer verdi.

İmamoğlu, "Senin uykunu ne kaçırıyor?" derseniz, bu yapılan kötülükler, bana gelirken vekilimle de konuştum. Vallahi ne uykumu kaçırıyor ne canımı sıkıyor. Yani hiç umurumda da değil. Onu yapacaklarmış, bunu yapacaklarmış" ifadelerini kullandı.

"CÜRMÜ KADAR YER YAKAR"

Baskıların hiç umurunda olmadığını belirten İmamoğlu, "Kötülükleri, bütününe baktığımda hepsi bir avuç insan, cürmü kadar yer yakar" dedi.

İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'bugünün' yaşatıldığı için başının öne eğildiğini söyledi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"BUNUN YERİNE BUNLARI KONUŞMAK..."

Milletin, milletin beni uykusuz bırakan, benim canımı sıkan, benim yüreğimi burkan bu milletin, bu aziz milletin, bu cennet vatanda zenginliği konuşacağımız, zenginliği adil paylaşıp mutlu olacağımız, insanların refah içinde olabilecekleri bir ülkenin koşullarını konuşmak yerine bunları konuşmak benim canımı yakıyor ve yüreğimi burkuyor.

"BAŞIM ÖNE EĞİLİYOR"

Yani 100 yıl önce o sağlam temeli atan Mustafa Kemal Atatürk'e bugünü yaşattığımız için başım öne eğiliyor, bu kadar net.

Onun için bir an önce başımızı dimdik ayağa kaldırmak ve bu ülkede çocuklarını, gençlerini mutlu, geleceğe iyi hazırlanmışlıkları bir vatan haline getirmek zorundayız.

Aksi takdirde bu vatan gençler için kolay terk edilecek vatan pozisyonuna, konumuna girmekte. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her coğrafyadaki duygu budur.

Benim gencim bugün dünyada yaratıcılıkta, girişimcilikte, üretimde dünyanın hiçbir ülkesindeki gençten daha aşağı kalır yanı yok.

Benim kendi evlatlarım var. Hiçbir evladını, bu memleketin hiçbir evladını kendi evladımdan ayırmadan ifade ediyorum. Öyle yetenekli, öyle candan, öyle içten, öyle enerjik çocuklarıyla, gençleriyle karşılaşıyorum ki inanılmaz bir, inanılmaz bir şeye kapılıyorum. Diyorum ki "Biz bunlara nasıl bu kötülüğü yapıyoruz?" yani.

"ACİLEN BU ÇOCUKLARA EĞİTİM UYGULAMALARINI KAZANDIRMALIYIZ"