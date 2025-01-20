İmamoğlu'ndan Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki: Hesaplaşma sandıkta olur

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "hesaplaşma sandıkta olur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanına hakaretten hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da gözaltına alındı.

Özdağ, Ankara'da bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına alındı. Özdağ'ın işlemlerinin ardından İstanbul’a götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

Ümit Özdağ’ın gözaltına alınırken görüntüleri ortaya çıktıÜmit Özdağ’ın gözaltına alınırken görüntüleri ortaya çıktı

Polis ekiplerinin Özdağ'ın bulunduğu restoranın etrafını sararak Özdağ'ı gözaltına aldığı bilgisine ulaşıldı.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özdağ'ın gözaltına alınmasına
sert tepki gösterdi.

"HESAPLAŞMAK SANDIKTA OLUR"

X hesabından açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz.

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