İmamoğlu'ndan özel paylaşım! 23 Nisan'ı çocukların çizdiği resimlerle kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yıl dönümü nedeniyle birçok siyasi isim bayramı kutlayan mesajları geceden bu yana paylaşıyor. Kutlama mesajı yayımlayanlardan birisi de 23 Mart tarihinden bu yana tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan kutlamada çocukların kendisi için elleri ile çizdiği resimlerin yer aldığı videoya yer verildi.