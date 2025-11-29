CHP 39'uncu Olağan Kurultayı bugün Ankara Arena'da gerçekleştirildi. Yapılan kurultay kapsamında CHP'liler genel başkanlarını seçmek için bir araya geldi.

Özgür Özel, tek aday olarak girdiği CHP'nin 39'uncu kurultayında 1333 geçerli oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı seçildi. 24 tane oy ise geçersiz sayıldı. Özel, böylece bir yılda üçüncü kez, son iki yılda ise dördüncü kez genel başkan seçilmiş oldu.

Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek aday olarak girdiği seçimi kazanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tebrik etti.

'İLK SEÇİMDE CHP'Yİ İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ'

İmamoğlu, paylaştığı mesajda şunları söyledi,

'Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partimizin 39. Olağan Kurultayı’nda, tüm delegelerin oy birliğiyle yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel’i içtenlikle kutluyorum.

Bu zorlu dönemde önemli bir sorumluluk üstlenen Genel Başkanımıza başarılar diliyorum. @eczozgurozel

Eminim ki hep birlikte, yeni programıyla, ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyacak; Türkiye’yi hak ettiği özgür, müreffeh ve güçlü geleceğe ulaştıracağız.'