İmamoğlu'ndan parti liderlerine birlik olalım çağrısı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu siyasi parti liderlerine çağrıda bulundu.

"Bu yolda hepimize büyük ve tarihi görevler düşüyor!" diyen tutuklu İBB Başkanı, "Adaletsizliklere karşı topyekûn ses çıkarma vaktidir!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı şu şekilde:

HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR

Siyasi partilerimizin değerli Genel Başkanlarına sesleniyorum:

Türkiye yıllardır demokrasiyi, hukuku ve milletin huzurunu yerle bir eden bir avuç muhteris tarafından esir alınıyor.

Devlet yönetiminde, adalette, ekonomide dış politikada, eğitimde, sağlıkta ve milletin kaderini belirleyen her alanda Türkiye'yi bir uçuruma sürükleyen bu iktidarı değiştirmemiz gerekiyor.

Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından birindeyiz.

Bu yolda hepimize büyük ve tarihi görevler düşüyor!

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Parti ayırt etmeden, hepimizin milletin çığlığını dindirmesi ve Türkiye'yi güçlü bir geleceğe ulaştırması gerekiyor.

Adaletsizliklere karşı topyekûn ses çıkarma vaktidir!

Hep birlikte yapacak çok işimiz var.

Önce adaletsizliğe karşı birlikte sesimizi yükseltecek, sonra Türkiye'yi birlikte kurtaracağız!