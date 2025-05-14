İmamoğlu'ndan Pepe paylaşımı!

Uruguay'ın efsanevi Devlet Başkanı Jose Mujica (Pepe) yemek borusu kanserinin karaciğerine sıçradığını ve artık tedavi reddettiğini duyurarak vasiyetini açıklamıştı.

89 yaşındaki José 'Pepe' Mujica dün (13 Mayıs) hayatını kaybetti.

İMAMOĞLU'NUN 'PEPE' PAYLAŞIMI

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımla 'Pepe'yi andı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde.

"'Pepe' aramızdan ayrıldı. İnsanlığın tarihsel vicdanı bugün büyük bir abidesini kaybetti.

2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanlığı yapan José Alberto Mujica Cordano, yaşamı, ahlakı ve vicdanıyla tüm insanlığa örnek olmuş güzel bir insandı.

İktidar düşkünü, hırslı ve yozlaşmış politikacıların tam tersi bir hayat yaşadı. Ama itibarından asla taviz vermedi.

“İtibardan tasarruf olmaz” diyenlere inat, gerçek itibarın ne olduğunu tüm dünyaya O öğretti.

Çünkü onun için itibar, yaptırdığı çok odalı saraylarda değil; mütevazı gecekondu evinde yaşamaktı.

O, iktidarını sarayların görkemli tahtlarında değil, başta Uruguay olmak üzere tüm Latin Amerika’nın ve dünya mazlumlarının gönlünde kurdu.

Tüm dünyaya, vicdanlı, ahlaklı ve adaletli bir devlet başkanının nasıl yaşaması gerektiğine dair ilham verici, muazzam bir örnek oldu.

Güle güle Pepe… Seninle tanışmak benim için büyük bir onurdu. Huzur içinde uyu.

Ekrem İmamoğlu"