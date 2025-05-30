İmamoğlu'ndan 'seçim' açıklaması: Erdoğan'ı emekli etmek isterim

Soruşturmalar kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, hem avukatları hem de gazeteciler aracılığı ile gündeme ilişkin açıklamalar yapıyor.

İBB Başkanı İmamoğlu, T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.

"ERDOĞAN’I SEÇİMLERDE YENEREK EMEKLİ ETMEYİ İSTERİM"

İmamoğlu'nun tutuklanmasının nedenleri arasında öne çıkan tartışma ise olası bir seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında en güçlü aday olması.

"Kendisiyle cumhurbaşkanlığı sürecinde yarışmak ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Erdoğan benimle yarışmak istemediği için hapisteyim, Erdoğan benimle yarışmaktan korktuğu için sorularınızı yüz yüze değil Silivri zindanından yazılı olarak cevaplıyorum. Uzatmayayım: Erdoğan’la yarışmayı tabii ki isterim, hatta Erdoğan’ı bir daha aday olamadığı için değil seçimlerde yenerek emekli etmeyi isterim" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE SONUNA KADAR VARIZ"

Gündemin merkezinde olan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin İmamoğlu "Türkiye’nin en büyük partisi olmanın ve iktidara yürüyor olmanın sorumluluğuyla bu sürecin nasıl yürütülmesi gerektiğini söylüyor ve uyarılarımızı yapıyoruz. Siyasi aktörlerle diyalogu koparmadan, yeni siyasi imkanları yaratacak yollar arıyoruz. İktidarı eleştirip teşhir etmekten ibaret bir siyasete çekilmeden, millete çıkış yollarını, siyasi aktörlere de yeni siyasi imkanları gösteren bir siyasi hat kurmaya çalışıyoruz. “Terörsüz Türkiye’ye sonuna kadar varız; siz de demokratik ve müreffeh Türkiye’ye var mısınız” demeye, bu perspektifle siyaset yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SADECE DEMİRTAŞ’IN DEĞİL ÖZDAĞ’IN DA SERBEST KALMASI GEREKİYOR"

Tutukluluk sürecinde Edirne'deki cezaevinde olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşüp görüşmedikleri sorusu üzerine İmamoğlu, "Sayın Demirtaş’la mesajlaşmadık. Ancak ben sayın Demirtaş’ın durumuyla ilgili ne düşündüğümü defalarca açıkladım. Sayın Demirtaş siyasi faaliyetlerinden dolayı, iktidarın hesaplarını bozduğu için cezaevinde. Dolayısıyla serbest kalması gerektiğini düşünüyorum. Demirtaş’ın Kürt vatandaşlarımız nazarındaki önemini herkes gibi ben de görüyorum. Serbest kalırsa siyasete önemli katkıları olacaktır elbette. Öte yandan onun yerine konuşmam da doğru olmaz. Cezaevinden çıktıktan sonra neyi nasıl yapacağına sayın Demirtaş kendisi karar verecektir. Bir de şunu eklemek isterim: Sadece sayın Demirtaş’ın değil Sayın Özdağ’ın da serbest kalması gerekiyor. Siyasi parti liderlerinin yeri cezaevleri değil seçmenlerinin yanıdır" dedi.

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