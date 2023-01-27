İmamoğlu'ndan Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

Bir dizi temasta bulunmak için Bursa’ya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cinayete kurban giden Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Osmangazi ilçesine düzenlenen ziyarette İmamoğlu'na Mustafa Bozbey ve CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan da eşlik etti.

Bursa’da Gemlik, Nilüfer, Mudanya Belediyelerinin programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Osmangazi ilçesinde Başaran Mahallesi'ndeki baba evine geldi. İmamoğlu, Baba Musa Ateş ve aile fertlerine taziyede bulundu.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bursa’ya yapacağı ziyaret sırasında, Ankara’da uğradığı silahlı suikastta öldürülen Sinan Ateş’in ailesini ziyaret edeceğini yazmıştı

Saymaz, İmamoğlu’nun ziyaretine ilişkin yazısında şunlara yer verdi:

“İmamoğlu, ilk olarak 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın mezarını ziyaret edecek. Ardından İBB’nin desteğiyle kurulan Gemlik Belediyesi Tarım Laboratuarı’nın açılışını yapacak. Bursa Kapalı Çarşısı’nı gezecek olan İmamoğlu, CHP’li Nilüfer ve Mudanya belediyelerine misafir olacak.

Ardından suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Osmangazi’deki baba evine giderek, taziyede bulunacak.

İmamoğlu, bir sonraki gün Bilecik’e geçecek. Bilecik’te, yine İBB desteğiyle kurulan Halk Bakkal’ın tanıtımına katılacak. Sonra Bozüyük’te Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve yeni seyir terası projesinin temel atma töreninde hazır bulunacak. Son olarak Bozüyük Belediyesi’ni ziyaret edecek.”