27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu'ndan Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

İmamoğlu'ndan Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

Bursa’da ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etti.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 19:10
Takip Et

İmamoğlu'ndan Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

İmamoğlu'ndan Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
+
Aa
-

Bir dizi temasta bulunmak için Bursa’ya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cinayete kurban giden Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Osmangazi ilçesine düzenlenen ziyarette İmamoğlu'na Mustafa Bozbey ve CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan da eşlik etti.

Bursa’da Gemlik, Nilüfer, Mudanya Belediyelerinin programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Osmangazi ilçesinde Başaran Mahallesi'ndeki baba evine geldi. İmamoğlu, Baba Musa Ateş ve aile fertlerine taziyede bulundu.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bursa’ya yapacağı ziyaret sırasında, Ankara’da uğradığı silahlı suikastta öldürülen Sinan Ateş’in ailesini ziyaret edeceğini yazmıştı

Saymaz, İmamoğlu’nun ziyaretine ilişkin yazısında şunlara yer verdi:

“İmamoğlu, ilk olarak 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın mezarını ziyaret edecek. Ardından İBB’nin desteğiyle kurulan Gemlik Belediyesi Tarım Laboratuarı’nın açılışını yapacak. Bursa Kapalı Çarşısı’nı gezecek olan İmamoğlu, CHP’li Nilüfer ve Mudanya belediyelerine misafir olacak.

Ardından suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Osmangazi’deki baba evine giderek, taziyede bulunacak.

İmamoğlu, bir sonraki gün Bilecik’e geçecek. Bilecik’te, yine İBB desteğiyle kurulan Halk Bakkal’ın tanıtımına katılacak. Sonra Bozüyük’te Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve yeni seyir terası projesinin temel atma töreninde hazır bulunacak. Son olarak Bozüyük Belediyesi’ni ziyaret edecek.”

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
3
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
4
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
5
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
6
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
7
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
﻿Burdur’da trafik kazası
﻿Burdur’da trafik kazası
﻿Burdur’da trafik kazası
﻿Operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildi
﻿Operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildi
﻿Operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildi
﻿Rize'de kamyonlarla kar sevkiyatı
﻿Rize'de kamyonlarla kar sevkiyatı
﻿Rize'de kamyonlarla kar sevkiyatı
﻿Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ziyarete açıldı 
﻿Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ziyarete açıldı 
﻿Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ziyarete açıldı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.