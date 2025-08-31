İmamoğlu'ndan Sinop mitingine çağrı

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 51’inci durağı Sinop olurken tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu ‘Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır’ diyerek mitinge katılım çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Ofisi hesabından bir mesaj yayımlayarak tüm Sinop halkını “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine çağırdı.

Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır. Bu ülkeye adalet ve bereket gelecek.



Bütün Sinoplu hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum.



31 Ağustos Pazar 19.00

İmamoğlu'nun mesajında;

