İmamoğlu'ndan Sinop mitingine çağrı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan Sinop mitingine çağrı

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri devam ediyor. Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medyadan mitinge çağrı yaptı.

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 51’inci durağı Sinop olurken tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu ‘Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır’ diyerek mitinge katılım çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Ofisi hesabından bir mesaj yayımlayarak tüm Sinop halkını “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine çağırdı.

İmamoğlu'nun mesajında;

“Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır. Bu ülkeye adalet ve bereket gelecek.

Bütün Sinoplu hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum."

Son Haberler
Yeni adli yıl yarın başlıyor
Yeni adli yıl yarın başlıyor
Diyanet altın varaklı davetiye bastırdı!
Diyanet altın varaklı davetiye bastırdı!
Milletvekillerine verilen ayrıcalıklar sokakta protesto edildi
Milletvekillerine verilen ayrıcalıklar sokakta protesto edildi
Büyük Zafer’in 103. yılı bayrak yürüyüşü ve fener alayı ile taçlandı
Büyük Zafer’in 103. yılı bayrak yürüyüşü ve fener alayı ile taçlandı
İmamoğlu'ndan Sinop mitingine çağrı
İmamoğlu'ndan Sinop mitingine çağrı