İmamoğlu'ndan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaçmasına sert tepki. Yeniçağ gündeme getirmişti

Ekrem İmamoğlu motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamud‘un Türkiye’den kaçmasına tepki gösterdi.

Yeniçağ'dan Tolga Şahin'in gündeme taşıdığı habere dair İmamoğlu “Kurbanın ailesinin acısı daha da katlandı” dedi.

"HAYATTAN KOPARILDI"

Mohamud’un Türkiye’den kaçması üzerine tepki gösteren İmamoğlu “Motokurye Yunus Emre Göçer, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı.

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun yaptığı kazayla bu hayattan koparıldı.

Biz, hukuki sürecin takipçisi olacağız dedik ama zanlı elini kolunu sallayarak Türkiye’den ayrıldı. Kurbanın ailesinin acısı daha da katlandı.

Bu kaçışa göz yuman ve fırsat veren zihniyet, ne yazık ki kendi vatandaşının hakkını kendi ülkesinde savunamayacak kadar acziyete düşmüş demektir” dedi.