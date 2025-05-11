İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması!

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "suç örgütü" ifadesine sert tepki göstererek; "Sen de gayet iyi biliyorsun ki; ortada ne suç var ne de örgüt, ne turp var ne de heybe" ifadelerini kullandı.

"SEN DE GAYET İYİ BİLİYORSUN Kİ..."

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin tahribatına uğrayan pek çok kurumumuz oldu. Ancak hiçbiri, ülkedeki adalet kurumu kadar büyük yara almadı bu ucube sistemden.

Ortada daha iddianame bile yok ama Cumhurbaşkanı hemen “suç örgütü” ilanını yapıyor. Yetinmeyip aklınca bir yandan yargıyı etki altına alırken, diğer yandan yol arkadaşlarımızla aramızda fitne yaratmaya gayret ediyor.

Sen de gayet iyi biliyorsun ki; ortada ne suç var ne de örgüt, ne turp var ne de heybe!

Ne kadar yalan haber yaptırsanız da, ne kadar insandan zorla ifade almaya çalışsanız da, iftiracılarınızla, gizli tanıklarınızla yaptığınız her iş elinizde patladı.

"BU KUMPASÇI, FİTNECİ, İFTİRACI AKLIN"

Aziz Milletim;

Bu kumpasçı, fitneci, iftiracı aklın bu ülkeye zerre faydası olmaz artık. Kimse güven duymaz böyle çürümüş bir düzene. Bu kadar güvensiz hissedilen bir sistemde; para olmaz, bereket olmaz, refah olmaz, aş olmaz, iş olmaz…

Bu hukuksuzluklar ve yarattıkları ortam en büyük bedeli milletimize ödetti, ödetmeye devam edecek.

Varsın onlar hukuksuzluklarına devam etsinler, biz bu ülkeye hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Allah’ın izniyle; bu tek adamcı, ucube sistemi el birliğiyle değiştireceğiz. Ülkemize hürriyet ve adalet gelecek."