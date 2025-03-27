İmamoğlu'ndan son dakika adaylık açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj geldi.

Mali suçlamayla geçtiğimiz günlerde tutuklanan İmamoğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamada bulundu.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı Adaylığım, Parti Meclisimiz ve TBMM Grubumuzda oy birliğiyle resmiyet kazandı. Bu sürece büyük bir özveriyle destek veren Genel Başkanım Sn. Özgür Özel’e, partimin yetkili organlarına, meclis grubumuza, ön seçime katılan parti neferlerimize ve 15.5 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız. Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var.