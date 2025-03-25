İmamoğlu'ndan son dakika Kent Lokantaları açıklaması!

Silivri cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı Kent Lokantaları paylaşım büyük yankı uyandırdı.

Kent Lokantaları kapatılacak mı, kapatılmayacak mı? sorusu gündemdeki yerimi korurken İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

X hesabından videolu paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Kent Lokantaları milletin saraylarıdır." ifadelerini kullandı.

Kent Lokantaları milletin saraylarıdır. pic.twitter.com/IiYPBrCzQC — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 25, 2025

NE OLMUŞTU?

Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kent lokantalarını kapatma kararı aldığı iddiasının ardından İletişim Başkanlığı, söz konusu iddiayı kesin bir dille yalanlayarak "Böyle bir karar alınması söz konusu değildir" açıklamasında bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından tutuklu Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın sosyal medyasından İletişim Başkanlığı'nın açıklamalarına ters düşen yeni bir açıklama geldi.

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekildeydi;

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir.

Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.

Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

RESUL EMRAH ŞAHAN'DAN AÇIKLAMA

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan Resul Emrah Şahan'dan bu gelişmeler üzerine yeni bir açıklama geldi. Şahan, görüntüleri de paylaştı.

Şahan sosyal medyadaki X hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Gezici Kent Lokantamız çalışıyor olsaydı Şişli Cami önünde hizmet verecekti, bugünse belediyemizin garajına çekilmiş durumda. Sabit Kent Lokantalarımızın kapıları ise kapalı durumda. Bugün Kent Lokantalarının kapatılmasını sözlü talimat verenler ve sonrasında yalanlayanlar tek bir sorunun cevabını versin: Bu fotoğraflarda görüldüğü üzere Kent Lokantaları neden kapalı?

Bu kavga gözü doymayanlarla karnı doymayanlar arasındadır!

Mücadelemiz de hizmetlerimiz de devam edecek."