İmamoğlu'ndan Soylu'nun ''beni aradı'' iddiasına yanıt: Kuyruklu yalan 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir süre önce İmamoğlu saygılarını sunarak beni arayıp yardım istedi" dedi.

İmamoğlu da anında Soylu'yu yalanlayarak, "Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu, İmamoğlu’nun kendisini aradığını iddia ederek, “İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana, ‘CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, bana yardımcı olur musunuz’ diye ricası olmuştur” dediğini söyledi.

İmamoğlu ise bu açıklamaya anında karşılık verip olayı yalanladı.

İmamoğlu'nun paylaşımı ise şöyle:

Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN

@RTErdogan