28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu'ndan Soylu'nun ''beni aradı'' iddiasına yanıt: Kuyruklu yalan 

İmamoğlu'ndan Soylu'nun ''beni aradı'' iddiasına yanıt: Kuyruklu yalan 

Bakan Soylu, İmamoğlu hakkında bir iddiada bulunarak, "İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu, Soylu'nun kendisine yönelik "beni aradı" iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu, "Bu kuyruklu bir yalan!" dedi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:11
Takip Et

İmamoğlu'ndan Soylu'ya yanıt

İmamoğlu'ndan Soylu'nun ''beni aradı'' iddiasına yanıt: Kuyruklu yalan 
+
Aa
-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir süre önce İmamoğlu saygılarını sunarak beni arayıp yardım istedi" dedi.
İmamoğlu da anında Soylu'yu yalanlayarak, "Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Soylu, İmamoğlu’nun kendisini aradığını iddia ederek, “İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana, ‘CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, bana yardımcı olur musunuz’ diye ricası olmuştur” dediğini söyledi.

İmamoğlu ise bu açıklamaya anında karşılık verip olayı yalanladı.
İmamoğlu'nun paylaşımı ise şöyle: 

Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN 
@RTErdogan

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

istanbul
28.12.2022 16:29
soylu yalanci. Imamaoglu durust. er geç her sey guzel olacak.  
 
kubilay
28.12.2022 16:27
millet geçim derdnde çarşı pazar cayır cayır zamlardan fahiş fiyatlardan yanıyor,yetkililer dedikodu peşnde,bırakıda adam çalışsın 2 defa seçilmiş adam  
 
Nedim
28.12.2022 16:16
Ak Partililer bile Süleyman yalan söylüyordur diyorlar arkadaş..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
2
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
3
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
5
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
6
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
7
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Zeytin fabrikasında yangın çıktı: Maddi hasar var
﻿Zeytin fabrikasında yangın çıktı: Maddi hasar var
﻿Zeytin fabrikasında yangın çıktı: Maddi hasar var
﻿Eğriboz Adası'nda 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Eğriboz Adası'nda 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Eğriboz Adası'nda 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu
﻿Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu
﻿Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu
﻿Tarihte bugün 28 Aralık
﻿Tarihte bugün 28 Aralık
﻿Tarihte bugün 28 Aralık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.