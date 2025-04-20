İmamoğlu'ndan Taksim müdahalesine tepki 'İktidar susturmayı tercih ediyor'

Ekrem İmamoğlu, "İsrail’de bile Netanyahu karşıtı gösterilere izin verilirken; İstanbul’un ortasında barışçıl bir yürüyüşe geçit vermeyenleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bu iktidar, içeride gençlerin gösteri hakkını gasp ediyor; dışarıda ise Gazze’deki tehcir planına karşı etkili tek hamle yapamıyor" dedi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın "Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır” yürüyüşüne izin verilmemesine tepki gösterdi. İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul İl Başkanlığımızın 'Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır' diyerek Tünel’den Taksim’e yapmak istediği yürüyüş, yüzlerce polisle, barikatlarla, metro kapatmalarla engellendi. İsrail’de bile Netanyahu karşıtı gösterilere izin verilirken; İstanbul’un ortasında barışçıl bir yürüyüşe geçit vermeyenleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bu iktidar, içeride gençlerin gösteri hakkını gasp ediyor; dışarıda ise Gazze’deki tehcir planına karşı etkili tek hamle yapamıyor. Filistin halkının hakkını savunmak insanlık görevidir. Ama iktidar, bunu savunanları dahi susturmayı tercih ediyor. Bugün gençleri tutuklayarak, yürüyüşleri engelleyerek, tehcire karşı ses verenleri susturarak ne Filistin’e ne bu millete iyilik ediyorsunuz. Çifte standarda, riyakarlığa, korkuya yenilmeyeceğiz; hakikati konuşmaya devam edeceğiz."