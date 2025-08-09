İmamoğlu'ndan Tokat'a davet! "Yollar yormayacak bizi"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen operasyonlarda İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li belediye başkanın gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri her hafta düzenli olarak düzenlenmeye devam ediyor.

CHP bu mitingleri her hafta sonu yurdun farklı bir ilinde her hafta içi ise İstanbul'un farklı bir ilçesinde yapma kararı almıştı.

Bu kapsamda düzenlenen mitinglerin bu hafta ki durağı da belli oldu. 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi bu hafta sonu Tokat'ta (10 Ağustos Pazar) 20.00 GOP Bulvarı'nda (Şöförler Cemiyeti Önü) CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın düzenlenecek olan mitinge çağrı yaptı.

İmamoğlu, "Yollar yormayacak bizi. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya tüm Tokatlı hemşerilerimizi davet ediyorum." dedi.