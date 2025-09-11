İmamoğlu'ndan tüyleri diken diken eden mesaj!

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Seçim Güvenliği ve Demokrasi Platformu kurulması çağrısında bulundu.

“DEMOKRASİYE, HUKUKA VE TÜRKİYE’YE SAHİP ÇIKALIM!"

Türkiye'nin çok bir tehlikenin eşiğinde olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Çok geç olmadan seçim güvenliği ve demokrasi adına hep birlikte çalışmak zorundayız. Demokrasiye, hukuka ve Türkiye’ye sahip çıkalım!" dedi.

İmamoğlu yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Türkiye çok büyük bir tehlikenin eşiğinde. Seçimlerin ve verilen oyların anlamının kalmayacağı bir yolda ilerliyoruz.

Demokrasiyi, milletin oy verme hakkını ve hukukunu korumak zorundayız. Fikirlerimiz, hayallerimiz ve millet için mücadele etme yöntemlerimiz farklı olabilir. Ancak demokrasiye sahip çıkmak ve milletin oylarına halel gelmemesini sağlamak hepimizin ortak görevidir.

Bu çerçevede siyasi partilere, STK’lara, iş, işçi ve işveren örgütlerine büyük sorumluluk düşüyor.

Çok geç olmadan seçim güvenliği ve demokrasi adına hep birlikte çalışmak zorundayız. Demokrasiye, hukuka ve Türkiye’ye sahip çıkalım!"