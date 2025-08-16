İmamoğlu'ndan tüyleri diken diken eden paylaşım!

Kaynak: Haber Merkezi

Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından Hacı Bektaş Veli anması için tüyleri diken diken eden bir şiir paylaştı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hacı Bektaş Veli anması mesajı için dikkat çeken bir mesaj paylaştı. İmamoğlu bir şiir paylaşarak “Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi’nden paylaşım yapan İmamoğlu şunları söyledi,

“Ulu mahşer günü olur divan kurulur

Suçlu, suçsuz gelir orada dirilir

Piri olmayanlar anda bilinir

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan”

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin yolunda yürüyen gönlü sevgi ve muhabbetle dolu tüm canlara selam olsun."

