İmamoğlu'ndan tüyleri diken diken eden paylaşım!

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hacı Bektaş Veli anması mesajı için dikkat çeken bir mesaj paylaştı. İmamoğlu bir şiir paylaşarak “Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi’nden paylaşım yapan İmamoğlu şunları söyledi,

“Ulu mahşer günü olur divan kurulur

Suçlu, suçsuz gelir orada dirilir

Piri olmayanlar anda bilinir

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan”

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin yolunda yürüyen gönlü sevgi ve muhabbetle dolu tüm canlara selam olsun."