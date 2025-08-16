İmamoğlu'ndan tüyleri diken diken eden paylaşım!

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hacı Bektaş Veli anması mesajı için dikkat çeken bir mesaj paylaştı. İmamoğlu bir şiir paylaşarak “Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi’nden paylaşım yapan İmamoğlu şunları söyledi,
“Ulu mahşer günü olur divan kurulur
Suçlu, suçsuz gelir orada dirilir
Piri olmayanlar anda bilinir
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan”
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin yolunda yürüyen gönlü sevgi ve muhabbetle dolu tüm canlara selam olsun."
